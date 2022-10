Highlights Italia-Brasile 1-3 | semifinale volley Mondiali femminili 2022 VIDEO

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ilcon glidi1-3,deidi. Sconfitta dolorosa ma meritata per le Azzurre di coach Mazzanti, a cui non bastano i 30 punti di Paola Egonu contro un grandissimo. Le verdeoro si sono infatte dimostrate superiori come collettivo, soprattutto a muro e più in generale a livello difensivo. Saranno quindi le sudamericane a giocarsi l’oro contro la Serbia, mentre l’giocherà la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti. LA CRONACA DEL MATCH LE PAROLE DEL CT MAZZANTI A FINE PARTITA TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE GLISportFace.

L'Italvolley non ripete l'impresa di quattro anni fa e si inginocchia a un grande Brasile in semifinale per 1 - 3 (23 - 25, 25 - 22, 24 - 26, 19 - ...Battere il Brasile per guadagnarsi un posto in finale contro la Serbia. Questo l'obiettivo dell'Italvolley femminile che affronta la ...Le Campionesse d'Europa hanno commesso troppi errori nell'arco dell'intera partita, sia in attacco che al servizio. Elena Pietrini ha preso il posto di Caterina Bosetti dopo il primo set, ma la staffe ...