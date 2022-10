Ha accostato e me l' ha detto Chiara Ferragni | la mamma impazzisce sul taxi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Disavventura su unper Marina Di Guardo,di. La scrittrice ha raccontato su Instagram di avere preso unper andare all'aeroporto di Linate. Una volta a bordo, avrebbe chiesto all'autista di “seguire il percorso che abitualmente percorro per andare all'aeroporto”. Ma è accaduto qualcosa di inaspettato per lei: “Il percorso viene in parte disatteso e allungato con perdita di tempo e soldi”. Quando la Di Guardo ha chiesto spiegazioni alsta, lui le avrebbe addirittura intimato di scendere e di cercare un altro. "Il conducente accosta la vettura e mi invita, in maniera aggressiva, a scendere subito”, ha proseguito la madre dellanel suo racconto. La scrittrice, però, si sarebbe rifiutata di ...

