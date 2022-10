Guerra Ucraina | Aiea su Zaporizhzhia | ' Verso zona di sicurezza' Danone via dalla Russia

...pressione sui governi e soprattutto sull'Onu perché finalmente promuova una Conferenza di pace sull'. Una proposta che in questo giornale ha trovato spazio sin dai primi giorni della...... spiega la presidente della fondazione, prima che l'invasione dell'dimostrasse una volta di più la sua attualità: "Sono anni, del resto, che il Papa denuncia la terzamondiale 'a pezzi'...Non si è parlato della guerra in Ucraina durante il bilaterale tra i presidenti turco e russo, Recep Tayyp Erdogan e Vladimir Putin. Al centro dell’incontro, l’economia russa e in particolare il gas ...Le violazioni agli accordi internazionali sono funzionali a un uso dell’uranio per scopi militari. E le misure per impedire questa deriva servono agli ayatollah per giustificare la crisi economica ...