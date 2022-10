Guerra in Ucraina news | Mosca avverte gli Usa | Siamo quasi a una nuova ' crisi di Cuba'

RaiNews

Dalla Russia ancora missili su Zaporizhzhia: 'residenti nei rifugi'. Oggi l'celebra la Giornata dei difensori 'dai tempi antichi ai giorni ...... che è il centro abitato più significativo dell'oblast di Donetsk in mano all'. Mosca continua a portare avanti operazioni offensive nel Donbass centrale e, molto lentamente, sta facendo ... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 233 - Aiea: situazione centrale Zaporizhzhia "inaccettabile" - Aiea: situazione centrale Zaporizhzhia "inaccettabile"