Grande Fratello Vip | il segreto di Attilio Romita | il faccia a faccia con Elenoire | L’accaduto VIDEO

(Di venerdì 14 ottobre 2022)Vip, ildi: il gieffino si ritrovaconFerruzzi. Ecco cosa è emerso in direttaVip,nel corso dell’ottava puntata del noto reality show si ritrovacon la concorrenteFerruzzi. La gieffina in un confessionale ha rivelato di aver conosciutoprima del loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Leggi anche –>vip antonino spinalbese e le donne della casa interviene ginevra ...

Ancora emozioni alVip 7 . Dopo l'incontro commovente tra Luca Salatino e sua madre Rita, è la volta di Cristina Quaranta e sua figlia Aurora, arrivata nel reality per riportare il sorriso all'ex di Non ...Mentre Luca Salatino riceveva la sorpesa della mamma, durante la diretta dell'ottava puntava delVip , nella casa Amaurys potrebbe aver pronunciato una bestemmia . Su twitter circola un video in cui l'improperio sembra piuttosto chiaro. Per l'ex nuotatore non è la prima volta che ...6:38 Grande Fratello VIP - Il divertimento offerto da Luca Salatino play 0 • di Mediaset 4:46 Grande Fratello VIP - I gieffini consolano Luca Salatino play 1 • di Mediaset 4:45 Grande Fratello VIP - L ...Patrizia Rossetti e Antontella Fiordelisi si dicono disposte a credere a Pamela Prati a proposito della vicenda del suo finto matrimonio.