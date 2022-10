Grande Fratello Vip 7 | Amaurys Perez rischia la squalifica per una presunta bestemmia

(Di venerdì 14 ottobre 2022)ladalVip 7 per una. Alfonso Signorini annuncia una decisione per lunedìpotrebbe essereto dalVip 7 per averto: la segnalazione è arrivata al programma attraverso alcuni video pubblicati sui social. Lunedì, Alfonso Signorini comunicherà la decisione della produzione. A 'fare la spia', sono stati gli spettatori che commentano ilVip 7 sui social, ieri, durante l'ottava puntata del programma, sono stati pubblicati su Twitter alcuni video, estrapolati dal live del reality, che ...

... "Pamela Prati e Caltagirone Storia inverosimile!"/ "La sua versione non mi convince" La vicenda continua a far discutere, anche per la partecipazione della showgirl alVip . Ma ...Adesso sui social non c'è più traccia del loro amore: Melita e Andrea si sono lasciati Melita Toniolo/ "Vip No, ma Diavolita sarà dentro di me per sempre" Andrea Viganò: l'ultima ...Durante l'ottava puntata del Grande Fratello Vip 7 Luca Salatino ha confessato di aver sofferto di depressione all'età di 23 anni: ecco le sue parole Ancora una volta, in questa edizione del Grande ...Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, dal Gfvip party, elogiano Luca Salatino, con una visibile commozione per la linea del tempo del preannunciato vincitore del Grande Fratello vip 7 ...