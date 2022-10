(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nessun tracciato hacosì tanti campionati del mondo Piloti come. In questa particolare statistica, con il raggiungimento delda parte di Maxnell'ultimo GP, il ...

Autosprint.it

Una statistica favorita dal calendario, che ha sempre posto il GP delnella parte finale del campionato, agevolando così Suzuka quale corsa spesso decisiva. E adesso, tutte queste corse ...Il 27 ottobre, al Franchi, lo scontro direttoche potrebbe ribaltare le sorti del ... - Tottenham 0 - 0 VOLLEY - MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 13:15- Belgio 3 - 1 14:00 Thailandia - ... GP Giappone decisivo: da Piquet a Verstappen, le 12 volte in cui Suzuka ha assegnato il titolo Suzuka è la pista che in più occasioni ha assegnato il titolo Piloti: la prima volta con Piquet e l'ultima con Verstappen, passando per le imprese di Hakkinen, Schumacher e soprattutto per l'accesissi ...Una fantastica prestazione di Niizoe le ha permesso di vincere l'incontro decisivo, portando il punteggio sul 4-2 e facendo sì che il Giappone si aggiudicasse ogni singolo oro mondiale a squadre ...