Governo | Rampelli | “Centrodestra insieme a consultazioni”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – Alle“io penso che andremo. Sono ottimista”. Così Fabio, a Rainews24, replica alla domanda se ilsi presenterà unito o diviso alleal Quirinale con il apo dello Stato Sergio Mattarella. Ieri in casa Forza Italia pesava ancora il ‘no’ di Meloni all’upgrade governativo della fedelissima di Arcore Ronzulli, anche per un dicastero di fascia medio-bassa, tipo le Politiche Ue. E queste resistenze da parte di via della Scrofa su alcuni nomi indicati dal Cav avrebbero portato gli azzurri a valutare persino la possibilità di presentarsi separati alleal Colle per la formazione del nuovo esecutivo. Un’ipotesi che però, raccontano, ha diviso Forza Italia, ormai ridotta a due correnti – i filo-ronzulliani e i ...