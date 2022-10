Governo news | la diretta live dell’elezione del presidente della Camera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo l’elezione di Ignazio La Russa al Senato, il centrodestra cerca di chiudere la pratica a Montecitorio con l’elezione del: le prime tre votazioni, andate in scena ieri, si sono concluse con un nulla di fatto, mentre scendono le quotazioni del leghista Riccardo Molinari, indicato alla vigilia come favorito. Intanto l’astensione dei senatori di Forza Italia e il soccorso di parte dell’opposizione all’elezione di La Russa comedel Senato hanno creato già le prime crepe sia nell’opposizione che nella maggioranza, alle prese con la formazione del nuovo. Di seguito ladi oggi, venerdì 14 ottobre 2022, con le ultimesul futuroMeloni e sull’elezione del ...

Dopo le fumate nere, oggi il quarto scrutinio. Lorenzo Fontana, vice segretario della Lega, resta il favorito Lo speciale di Sky TG24 a partire dalle 9.30. La spaccatura nel centrodestra che ha ...... domani Giorgia potrà utilizzare Berlusconi, o meglio le sue acefale truppe per giocarle contro di lui, al coperto di 19 (o forse molti di più) voti grillini pronti a sostenere il suo, quando ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo, le news. Oggi si vota per la Camera, Lorenzo Fontana resta il favorito LIVE ...L'elezione che a Palazzo Madama porta Ignazio La Russa a diventare la seconda carica dello Stato è rapida, rapidissima, ma non certo ...