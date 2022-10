(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Ci sarannodi. Si parla della, forse del”. Lo anticipa all’Adnkronos Lorenzo. “E’ probabile la spacchettatura di alcuni ministeri ma – frena il centrista – non ho notizie. Meloni sta lavorando sui profili delle persone, concentrata sullae riarticolerà i ministeri rispetto alle sfide che ci attendono”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

'Ci saranno esterni di qualità. Si parla della Salute, forse del Lavoro'. Lo anticipa all'Adnkronos Lorenzo. 'E' probabile la spacchettatura di alcuni ministeri ma - frena il centrista - non ho notizie. Meloni sta lavorando sui profili delle persone, concentrata sulla qualità e riarticolerà i ......comune' per raggiungere presto 'un accordo complessivo' capace di 'sbloccare le Camere e il'... Nella sede di Fratelli d'Italia c'erano i centristi Maurizio Lupi, Lorenzoe Antonio De Poli. ... Governo, Cesa: "Esterni di qualità a Salute e Lavoro" Assolto il primo compito istituzionale, per i deputati di Montecitorio, con l'elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera, parte anche nel ...(Adnkronos) – “Ci saranno esterni di qualità. Si parla della Salute, forse del Lavoro”. Lo anticipa all’Adnkronos Lorenzo Cesa. “E’ probabile la spacchettatura di alcuni ministeri ma – frena il centr ...