Governo | ancora alta tensione Meloni-Cav La leader di FdI | “Non sono ricattabile”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il giorno dopo la polvere, invece di depositarsi, diventa una tempesta. Galeotto un appunto, diventato pubblico grazie a una foto scattata ieri in Senato, in cui Silvio Berlusconi usa quattro incontrovertibili aggettivi nei confronti della premier in pectore: "Giorgia, un comportamento supponente, prepotente, arrogante e offensivo". Come non bastasse, nella postilla si legge: "Nessuna disponibilità a cambiamenti, con una così non si può andare d'accordo". A rispondere è la stessa: "Mi pare che tra quegli appunti mancasse un punto e cioè 'non'", ha detto uscendo dalla Camera.E' il frutto del burrascoso incontro che i due hanno avuto poche ore prima e in cui ladi Fdi ha respinto al mittente le richieste del Cavaliere per il prossimo, a cominciare da un dicastero ...