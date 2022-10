Gli scienziati insegnano ai neuroni a giocare al leggendario ' Pong'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Secondo lo studio le cellule col tempo diventano più brave Le cellule cerebrali ora conoscono il fascino irresistibile del classico gioco arcade. Uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Neuron dall'azienda australiana di biotecnologie Cortical Labs dimostra come inon solo siano in grado di, ma anche di migliorare nel corso del …

la Repubblica

spiegano che, a causa delle temperature più fredde del normale nelle regioni polari meridionali, a un'altezza compresa tra 12 e 20 chilometri le condizioni sono favorevoli alla ...Coppi in una lettera a Panorama aveva sottolineato cherussi hanno avuto un ruolo fondamentale nel caso di Alcator al MIT che ha portato a concepire la macchina Ignitor. Infatti la ... Ora legale, gli scienziati: 70 milioni di risparmio energetico prolungandola fino a novembre Si è aperta oggi 14 ottobre la seconda edizione di ReWriters Fest, nato per dare voce e forma alla missione di ReWriters, associazione culturale presieduta e ideata da Eugenia Romanelli. In programma ...Arrivano nuovi aggiornamenti dalle analisi degli scienziati di Liegi in merito ai Pfas trovati nel sangue degli alessandrini ...