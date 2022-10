Gli alpini celebrano i 150 anni a Napoli | 5 mesi fa la campagna di fango contro le penne nere

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) A Palazzo Salerno, sede del Comando Forze Operative Sud, sono state presentate le manifestazioni in programma dal 14 al 16 ottobre prossimo per commemorare i 150del Corpo degli, proprio dove nacquero il 15 ottobre 1872. Il comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito gen. C.A. Ignazio Gamba e il vicepresidente vicario dell’Ana Federico di Marzo hanno portato il loro saluto, raccontando come gliin questo secolo e mezzo siano stati protagonisti della nostra storia. Il generale Gamba ha parlato della caratteristica innate e immutate deglidi ieri e di oggi, ovvero quella di vivere, muovere e combattere in montagna e in climi artici, mentre Federico di Marzo ha evidenziato il ruolo di custode delle tradizioni del Corpo rivestito dall’Associazione Nazionale ...