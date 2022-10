Giuliano Castellino rimane in sorveglianza speciale | respinto il ricorso La Cassazione | «Rifiuta norme della convivenza civile»

(Di venerdì 14 ottobre 2022), l’ex leader di Forza Nuova che nell’ottobre 2021 guidò l’assalto alla Cgil,in regime di. A confermarlo è stato il verdetto, per cui «sussistono tutti i requisiti per l’adozionemisura di prevenzionedi pubblica sicurezza, per tre anni con obbligo di soggiorno nella Capitale». In particolare, laha ritenuto attuale «la pericolosità sociale di», riconoscendo – inoltre – nei suoi comportamenti «una persistente condizione di rifiuto delledi». Con questa decisione, la Corte ha ...

Per questa vicenda è in corso già un processo che vede imputati, tra gli altri, il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, l'altro vertice del movimento,, l'ex Nar Luigi Aronica e la ...Marina de Ghantuz Cubbe per www.repubblica.ital convegno unire la resistenza 2 La lettera zeta, simbolo pro Putin da quando è iniziata l'invasione in Ucraina,se l'è ... Giuliano Castellino sorvegliato speciale, la Cassazione: "Rifiuto della convivenza civile" Le motivazioni con cui la Suprema Corte ha confermato la misura restrittiva nei confronti del leader di Forza Nuova che nell'ottobre 2021 guidò ...Sono "sussistenti tutti i requisiti per l'adozione della misura di prevenzione" della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per tre anni con obbligo di soggiorno nella capitale, nei confronti d ...