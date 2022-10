Giornate d’Autunno Fai in Campania | sabato e domenica l’antica cittadella monastica di Suor Orsola apre le porte

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Un luogo simbolo della ‘grande bellezza’ dellache unisce in un unico sito la ricchezza del patrimonio storico, artistico e naturalistico”. Così il presidente del FAI, Michele Pontecorvo Ricciardi, presenta la scelta deldicome luogo simbolo indell’undicesima edizione delleFAIpreviste per il 15 e 16 Ottobre in tutta Italia (elenco completo delle aperture e modalità di partecipazione su www.fai.it). Inil programma delleFAIoffre diversi percorsi tra storia, arte e natura cheranno alla scoperta di ...

Tra lavoro e varie attività che ci riempiono le, bisogna ... come la vitamina C, potente antiossidante, e lacontro il ... Perfetta per l'la tisana con menta, eucalipto e alloro, quest'...Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, per l'undicesima edizione, leFAI, il grande evento di piazza che il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno,, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e ...