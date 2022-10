Giornata Nazionale del Veicolo d' Epoca il 16 ottobre | la partecipazione del Fiat 500 Club Italia

Il 16 ottobre in tutto il Paese si festeggerà ladel Veicolo d'Epoca , iniziativa promossa da ASI ( AutomotoClub Storico Italiano ) e giunta alla sua terza edizione . In ogni Regione sono organizzati raduni, esposizioni, mostre ......essere unacelebrativa e simbolica per stimolare l'interesse dei ragazzi verso nuove esperienze, emozioni ed occasioni di confronto offerte da Erasmus +. Dopo l'ascolto dell'inno...Si è svolta questa mattina, presso l’I.C. “Galileo Galilei” di Taranto, una giornata di studio per il centocinquantesimo anniversario dalla ...Dal 17 al 23 ottobre 2022 si terrà la Giornata Nazionale dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. I volontari UILDM saranno presenti in centinaia di piazze per distribuire il caffè di UILD ...