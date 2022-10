Giornata mondiale dell’osteoporosi | visite gratuite al San Pio

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Giovedì 20 ottobre, in occasione della, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio” di Benevento promuove un open day dedicato alla prevenzione, conspecialistiche ed esami diagnostici gratuiti (Valutazione rischio fratturativo e MOC). Lesaranno effettuate presso l’Ambulatorio di Reumatologia, sito al piano terra del Padiglione Rummo del Presidio Ospedaliero di Benevento, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. A tutta l’utenza è fatto obbligo di indossare la mascherina per l’intera durata della permanenza in ospedale. I cittadini potranno prenotarsi da lunedì 17 a mercoledì 19 dalle ore 9.00 alle ore 11.00, telefonando al numero 0824/57783, fino ad esaurimento ...

