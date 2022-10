“Giorgione | Maestro di mistero’ | a Venezia la presentazione del volume d’arte di Menarini

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – Misterioso, aleatorio, sfuggente. È Zorzi da Castelfranco, detto, uno dei maestri della Scuola Veneta che, nonostante la grande popolarità che ebbe in vita, resta una delle figure più enigmatiche della storia della pittura occidentale. Vissuto in pieno Rinascimento ma capace di anticipare la pittura moderna, è lui il protagonista dell’ultimodella collanadel gruppo. La monografia, a cura di Silvana editoriale, verrà presentata domani alle 18:00 all’Ateneo Veneto dialla presenza dell’autore, Giovanni Carlo Federico Villa. Della breve vita direstano poche tracce: è citato in pochissimi documenti d’archivio e le sue opere documentate sono solo quattro, mentre la maggior parte sono di attribuzione incerta. Sono ...

è un artista esemplare di quel dialogo tra Umanesimo e Scienza che da oltre mezzo secolo Menarini esplora e propone al più ampio pubblico. Il volume conferma il legame tra il gruppo ...Dalla data al luogo preciso di nascita, le notizie intorno asono molto scarse. 'Quello che sappiamo per certo è che, in un arco di carriera poco più che decennale - prosegue Villa - ...