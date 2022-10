Giorgia Meloni premier lenta ? Una bufala | la tabella smaschera la sinistra

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Oddio, oddio, il governo non arriva. I litigi nel centrodestra stanno complicando le cose, e dall'opposizione c'è chi lancia l'allarme: laè già in ritardo. Un'accusa che dal partito dirispediscono però al mittente. «Ma quale ritardo», si sfoga il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. Che spiega: «I detrattori a ogni costo delladovrebbero ricordare che questa è una democrazia parlamentare. Fino all'insediamento del nuovo Parlamento, all'elezione dei presidenti di Camera e Senato, alla costituzione dei gruppi parlamentari, il Quirinale non può nemmeno stilare il calendario delle consultazioni». Quindi, «il paragone fra la formazione del governo Draghi e il lavoro politico per la definizione del perimetro del governoè fuori da ogni logica». Già, fino ad oggi, giorno di ...

Il Riformista

Come si è riusciti a raggranellare un pacchetto così consistente di voti, grazie ai quali si è neutralizzato il tentativo dei pretoriani berlusconiani di metterenell'angolo anzitempo ...fino all'ultimo ha sperato che Forza Italia non compisse lo strappo. 'Votano scheda bianca al Senato Non credo', ha detto negli istanti in cui a palazzo Madama si stava per sgretolare ... Giorgia Meloni non segue la lezione di Aldo Moro: niente presidenze all’opposizione Un simbolo di resistenza, che permise a Napoli di essere una delle prime e uniche città libere dall'invasione grazie all'eroismo dei suoi cittadini. A quasi ottant'anni da questa ricorrenza, il leader ...Come un bravo scacchista (capace cioè di pianificare correttamente almeno tre mosse), Giorgia Meloni s'è mossa ieri in modo sapiente ancorché spregiudicato. Ha partecipato a tutti i vertici cui è stat ...