Giorgia Meloni | la pacchia è finita | per il futuro governo la strada stretta dell’economia di guerra Su FQ MillenniuM in edicola

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La notte del 25 settembre, parlando dalla sede del comitato elettorale di Fratelli d’Italia,ha scandito: “Non siamo a un punto di arrivo, siamo a un punto di partenza. È da domani che dobbiamo dimostrare il nostro valore”. La premier in pectore, che dall’invasione dell’Ucraina ha indossato la veste della convinta atlantista rivendicando il sostegno alle sanzioni contro la Russia, sa bene che l’ampia vittoria alle urne l’ha catapultata in prima linea in uno scenario da economia di. In senso figurato, si intende. Ma in campo ci sono gli elementi per una crisi con pochi precedenti: interi settori fermi causa rincari energetici, richieste di cassa integrazione in aumento, famiglie alle prese con bollette insostenibili mentre il potere d’acquisto dei salari scende a picco, gare del Recovery plan deserte perché il ...