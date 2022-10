Ginnastica artistica | Martina Maggio Campionessa d’Italia! Alice D’Amato si inchina per un decimo | Villa-Esposito da Mondiali

(Di venerdì 14 ottobre 2022)si è laureata Campionesse d’Italia nel concorso generale individuale. La brianzola si è imposta al termine di una gara thrilling, chiusa in maniera rocambolesca proprio in volata e con soltanto undi vantaggio nei confronti di. La Queen disanta accusava un ritardo di 15 centesimi al termine della gara-1 disputata due giorni fa, i cui punteggi si sommavano a quelli ottenuti questa sera al PalaVesuvio di Napoli. La 21enne si è esaltata tra trave (14.100) e corpo libero (14.200), al volteggio ha portato a casa un comodo 14.150 e si è presentata all’ultima rotazione con un vantaggio di 1.650 su, che nel frattempo aveva stampato 14.500 alla tavola col doppio avvitamento, dopo aver riscontato qualche ...

21.39 Martina Maggio si laurea Campionessa d'Italia all - around con 111.350, davanti ad Alice D'Amato con 111.250. Manila Esposito completa il podio con 108.500 davanti a Giorgia Villa, quarta con ...Martina Maggio è la nuova Campionessa italiana assoluta All - Around . La 21enne di Villasanta, dopo aver chiuso al secondo posto gara - 1 con il punteggio di 55,850, ha firmato il sorpasso in gara - ...