Ginnastica artistica | Assoluti italiani 2022 | calendario | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ilcompleto, con glie la diretta tv dei Campionatidimaschile e femminile, inda mercoledì 12 a domenica 16 ottobre a Napoli. Tutto pronto al PalaVesuvio per la grande sfida che anticiperà i Mondiali di Liverpool, primo fondamentale step per la qualificazione olimpica verso Parigi 2024. Si partirà mercoledì 12 ottobre con le prime gare femminili, giovedì sarà il momento delle gare maschili fino ad arrivare alle finali di specialità indomenica 16 ottobre. Diretta tv – Tutte le finali, sia All Around (venerdì 13 e sabato 14 ottobre) che di specialità (domenica 16 ottobre), saranno trasmesse in diretta su Italia Team Tv. IL...