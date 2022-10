GF Vip news | chi è il fidanzato famoso di Ginevra Lamborghini

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Quando era ancora nella Casa del Grande Fratello Vip 7,parlava spesso di “scucugno”, come lo chiamava lei, ovvero il suoche la aspettava fuori. L’ereditiera lasciava intendere che si trattasse di una nuova conoscenza, ma indagando su Instagram si scopre che i due si vedono già dalla scorsa primavera. E ovviamente si conosce anche l’identità di lui: si tratta di Edoardo Casella,sportivo. GF Vip 7,: chi è ilEdoardo Casella Edoardo Casella è molto conosciuto nel mondo dello sport, in particolare dagli amanti del basket. Tra il 2003 e il 2018, infatti, ha completato le giovanili di pallacanestro nella Fortitudo Bologna vincendo anche un titolo italiano e successivamente, come riporta il portale FanPage, ...