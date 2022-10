Gf Vip | Giaele De Donà furiosa con Antonino | «Mi hai fatta passare per t***ia» La scenata di gelosia

Nella puntata in onda ieri sera Antonino ha scoperto che Ginevra è in crisi con il ragazzo e la cosa lo ha ...Una persona tra Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Gegia,De Donà e Nikita Pelizon lascerà per sempre la Casa di Grande Fratello. IL CASO MARK CALTAGIRONE - A quattro anni di distanza Pamela ...Giaele non ha digerito le insinuazioni sul suo rapporto con Antonino e ha voluto chiarire con il VIP la sua posizione e il suo pensiero. Secondo la VIP, il suo coinquilino non si espone mai, anche dav ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...