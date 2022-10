Gf Vip 7 | Giaele De Donà contro Antonino Spinalbese dopo la diretta | “Mi hai fatta passare per quella che…”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) C’è davvero del tenero tra Ginevra Lamborghini e? I due si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 7. Il padrone di Casa, Alfonso Signorini, non ha di certo lasciatoil loro feeling già dal primo giorno insieme alle stelle. Una coppia che poteva consolidarsi, a detta di molti, ma che è stata troncata sul nascere dalla squalifica improvvisa della Lamborghini. In occasione del Marco Bellavia Gate infatti, la sorella di Elettra aveva pronunciato una frase imperdonabile e la redazione aveva deciso di darle una punizione esemplare. Ginevra ha continuato a presenziare in studio durante le dirette dello show. Si è sempre esposta particolarmente nei confronti di, lasciando intendere un certo interesse. Ma, dal canto suo, cosa prova per l’ex ...

Mentre in nomination al Grande Fratello2022 abbiamo Antonino, Nikita eAl termine dell'ultima puntata del GF, la Vippona si è avvicinata parecchio a Spinalbese, ...è stata l'unica ad esporsi con Spinalbese: Per mettere fine alla serata, intorno alle 5 del ...Il conduttore ha subito accennato alla sua situazione, pare non così felice, con il suo attuale fidanzato Edoardo Casella. Ginevra non ha negato e Signorini ha subito preso la palla al balzo per tirar ...Giaele De Donà si è scontrata con Antonino Spinalbese dopo la puntata del GF Vip. Ma cosa è successo fra loro