GF Vip 7 | Amaurys Perez ha bestemmiato? La produzione indaga

Leggi su novella2000

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ladel GF Vip 7suIeri sera nel corso della diretta del GF Vip 7 non sono mancate le emozioni. Tuttavia durante la serata è anche accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che in queste ore sta facendo discutere il web. Alcuni utenti sui social infatti sono convinti che L'articolo proviene da Novella 2000.