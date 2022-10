GF Vip 22 | anche Nikita Pelizon bullizzata dal gruppo? Le cose gravissime che dicono di lei

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7,è una dei concorrenti più equilibrati e silenziosi,se ha le sue idee e le porta avanti. Molto amica di George Ciupilan e Amaurys Perez,sta invece molto antipatica ad altri gieffini: in primis Elenoire Ferruzzi, Giaele De Donà, Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta, che non perdono occasione per parlare alle sue spalle e fare insinuazioni davvero troppo gravi. GF Vip 7, ancora bullismo nella Casa? Gravi insinuazioni suDopo che qualche tempo fa Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà, insieme all’allora presente Sara Manfuso, avevano insinuato cheportasse iella, ora le due concorrenti assieme ad Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta hanno cominciato a ...

Il Fatto Quotidiano

Nello studio di Verissimo ci saràSara Manfuso che chiarirà per la prima volta le motivazioni che l'hanno portata ad abbandonare il reality. Gf, Eliana Michelazzo contro Pamela Prati: 'Non ...Le immagini delle ultime rivelazioni della Prati al Grande Fratellosollevano due schieramenti: ... 'A me fa molta tenerezzase ciò che è successo io l'ho trovato abbastanza grave, è stata ... Grande Fratello Vip, Giulia Salemi furiosa con Giovanni Ciacci: “Meteora io Ti sei squalificato da… Attilio Romita, arriva la confessione sulla sua vita privata. Il giornalista ha parlato dei problemi con la figlia che non gli parla più dopo aver saputo della sua partecipazione al programma. Attilio ...Torna un nuovo weekend in tv ricco di ospiti e intrattenimento: quali sono tutti i personaggi che si alterneranno nei salottini di Verissimo e Domenica In.