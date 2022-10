Gegia difesa da Patrizia Rossetti | cosa è accaduto dopo l’eliminazione

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ieri seraè stata eliminata dal GF Vip, maha voluto prendere le difese dell’attrice parlando nella casa L’addio dial GF Vip ha diviso i concorrenti. Mentre il pubblico pare soddisfatto della eliminazione dell’attrice, star degli anni ’80, anche se qualcuno avrebbe preferito l’esclusione di Charlie, nella casa l’uscita dipare un po’ aver differenziato gli umori degli inquilini. Stamattina è scesa in campo la televenditrice, che si è chiesta chi prenderà ora il posto dell’attrice nella casa del Grande Fratello Vip. Inoltre la conduttrice ha detto la sua su, spiegando che probabilmente non è stata compresa da tutti nel corso della sua avventura nel programma condotto da Alfonso ...

GF Vip, Nikita Pelizondall'ex Matteo Diamante/ "Presa di mira, non lo meriti" Piero Armenti ... Grande Fratello vip 2022, nomination e pagelle 8a puntata/ Luca Salatino commuove,eliminata ...... Charlie Gnocchi, Giaele De Donà e. Cristina ed Elenoire parlano del possibile eliminato e ... L'icona transgender condivide il suo pensiero, aggiungendo: ' Èdallo studio , non vedi '. La ...21.56: Si torna al caso Mark Caltagirone e alle dichiarazioni di Pamela Prati dello scorso lunedì sul fidanzato inesistente. Per Gegia “sta donna è sette anni che soffre“, mentre Alberto “ci voglio cr ...21.56: Si torna al caso Mark Caltagirone e alle dichiarazioni di Pamela Prati dello scorso lunedì sul fidanzato inesistente. Per Gegia “sta donna è sette anni che soffre“, mentre Alberto “ci voglio cr ...