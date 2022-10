Gavosto | “Estendere tempo pieno anche alle medie Abolire gli indirizzi garantendo insegnamento materie base e opzionali come in Scandinavia”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 14 ottobre 2022) "Una soluzione per rimettere in moto l'ascensore sociale è quello di adottare ilnon solo nelle scuole elementari, mascuoleper sviluppare competenze trasversali, ridurre le disuguaglianze e aiutare nell'orientamento per i passaggi successivi". L'articolo .