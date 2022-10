(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nei primi otto mesi del, le importazioni italiane di gas naturale via gasdotto sono state di circa 372,1 milioni di Megawattora (il 6,9% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021). Nello ...

...complessivamente poco più di 92 milioni di MWh dinaturale liquefatto GNL (circa il 22% in più rispetto allo stesso periodo del 2021). Lo rivela il Bollettino statistico dell'Agenzia delle...Le proiezioni sul costo dele dell'energia elettrica per l'inverno confermano la criticità registrata nelle ultime settimane ...sommiamo i tempi necessari alla bollinatura dell'Agenzia delle... Gas: Dogane, nel 2022 -6,9% da gasdotti, +22% Gnl - Ambiente & Energia Nello stesso periodo gennaio-agosto, l'Italia ha importato complessivamente poco più di 92 milioni di MWh di Gas naturale liquefatto GNL (circa il 22% in più rispetto allo stesso periodo del 2021). Lo ...Con riferimento alle temporanee interruzioni nella fornitura di energia elettrica, l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 36 del 7 ottobre 2022 ...