(Di venerdì 14 ottobre 2022) Filippoe Jonathansi affronteranno nelladell’individuale aidi ciclismo su pista. Sarà un rovente derby italiano nell’atto conclusivo che mette in palio la medaglia d’oro. L’appuntamento è per le ore 20.36 di venerdì 14 ottobre al Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines. Il piemontese ha stampato un roboante 4:00.693 in qualifica, ovvero il secondo tempo mondiale della storia. L’ex Campione del Mondo a cronometro ha dominato la sessione e parte con tutti i favori del pronostico per conquistare la quinta maglia iridata della carriera in questa specialità. Il 26enne se la dovrà vedere con l’agguerrito 22enne friulano, lo scorso anno argento e desideroso di firmare il grande colpaccio, anche se ha accusato un ritardo di 2.3 dal connazionale ...

OA Sport

Verso la finale Attualmente il secondo miglior tempo delle qualificazioni è del britannico Dan Bigham, ingegnere del team Ineos di, con 4'05'181, cioè a 4'48 dal piemontese. Ricordiamo che ...Medaglia d'argento con gli azzurri Simone Consonni, Filippo, Jonathane Manlio Moro (3'46"033) che cedono per poco più di due decimi alla Gran Bretagna (3'45"829) in finale. Bronzo alla ... Ganna-Milan, Finale inseguimento Mondiali 2022: quando inizia, orario preciso, dove vederla in tv e streaming MONDIALI PISTA PARIGI - Altro che stanchezza. Filippo Ganna completa i 4 km dell'inseguimento individuale in 4'00''693, sfiorando il record del mondo per 76 ...Finale da non perdere stasera alle 20.36: TopGanna con il record del mondo a livello del mare in 4’00”693, secondo miglior tempo per il friulano con 4’03”012. Trema il record del mondo assoluto di Lam ...