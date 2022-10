(Di venerdì 14 ottobre 2022) Secondo la Cassazione i precedenti non sono di ostacolo all’applicazione della norma sulla particolare. L’abitualità non può essere desunta dallo stato di disoccupazione

Il Sole 24 ORE

L'abitualità non può essere desunta dallo stato di disoccupazione Il giudice non può escludere la non punibilità per la particolare tenuità del fatto, nel caso di un tentatoalper ...Poco dopo la responsabile ha verificato che i due litiganti, prima di fuggire, si erano resi responsabili di unall'interno del. Fatto confermato dal controllo con le telecamere di ... Furto al supermercato da 50 euro non punibile: c’è la tenuità del fatto