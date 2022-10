Frutta e verdura nelle scuole | c’è da lavorare parecchio sulla sostenibilità

Sanità Informazione

Ma anche lae larafferme possono tornare a nuova vita in svariati modi, come ci insegna, per altro, la vincitrice degli Oscar Green liguri 2022 Erika Gastaldi di Airole (IM), portata ...... evitare di stazionare nelle zone in fase di trattamento, tenere al chiuso animali domestici e proteggere ricoveri e suppellettili, proteggecon teli di plastica, non consumare la ... La dieta per il cuore: no zucchero, sì frutta, verdura, legumi e spezie Quando si pensa ai frutti subtropicali baciati dal sole, si immaginano le banane che crescono in Sud America o i manghi che vengono raccolti in India, ma sapevate che anche un paese europeo produce fr ...L’apertura prolungata non piace tutti i titolari dei banchi. L’assessore Di Padova: “In arrivo molte novità. Diventerà un’attrattiva turistica” ...