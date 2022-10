Frode ‘Bonus Facciate’ | maxi blitz delle Fiamme Gialle | sequestro da 5 | 6 milioni

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ammonta a oltre 5,6di euro il valore complessivo dei crediti d’imposta sequestrati dagli uomini della Guardia di Finanza di Salerno che hanno dato esecuzione ad un decreto emesso dal Gip, nell’ambito di unainchiesta condotta dalla Procura della Procura della Repubblica di Salerno sull’erogazione dei finanziamenti pubblici per l’accesso alle agevolazioni fiscali ai Bonus facciate, Ristrutturazione e Recupero del patrimonio edilizio ed Ecobonus ordinario. Una inchiesta che ha portato i finanzieri e la Procura di Salerno ad identificare e denunciare 22 persone, residenti tra le provincie di Salerno, Napoli, Roma e Grosseto, indagate a vario titolo per percezione indebita di erogazioni pubbliche ed emissione di fatture false per operazioni inesistenti emesse da società “cartiere” per lavori mai ...

