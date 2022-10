Francia | Kantè salta il Mondiale | infortunio e tre mesi di stop

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Pessime notizie per lae per N’Golo Kante, che quasi certamente salterà ildi Qatar 2022 per. A dare la notizia nelle scorse ore è stato L’Equipe, secondo cui il centrocampista del Chelsea si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una ricaduta del problema al tendine del ginocchio. Una problematica che dovrebbe lasciare Kante fuori dai campi per circa tre, dopo che già nelle scorse settimane il giocatore ha potuto dare un apporto minimo ai Blues. I campioni in carica quindi rischiano di perdere uno dei propri big, senza considerare anche il lungodi Pogba che se sarà alrischia di non essere certo al top della condizione. Il ct francese Didier Deschamps dovrà sciogliere le riserve nelle prossime settimane, con la lista dei convocati ...

