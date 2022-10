Francia - Elettriche a quasi 100 euro al mese | avanti pian piano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nell'ultima campagna elettorale francese, Emmanuel Macron aveva promesso un nuovo leasing sociale per consentire a tutti di poter guidare autocon appena 100al, "tutto compreso". Una proposta che nelle intenzioni del presidente, poi rieletto, avrebbe rivoluzionato la mobilità aumentando la diffusione della mobilità a batteria, sviluppando l'industria nazionale e accelerando la transizione ambientale. L'uovo di Colombo, però, sembrava sparito dai radar dopo le elezioni. Invece, la misura è riapparsa nel progetto di Bilancio 2023 presentato qualche giorno fa dal governo d'Oltralpe. Certo, chi pensava che in pochi mesi tutti avrebbero potuto usufruire di questa agevolazione resterà deluso, ma di fatto è un primo passo concreto verso l'adozione dell'auto elettrica anche tra le fasce meno abbienti della popolazione. Si ...

Quattroruote

...//www.gazzetta.it/motori/mobilita - sostenibile/auto -/17 - 06 - 2022/citroen - my - ami - buggy - concept - limited - edition.shtml'>Ami é un'edizione limitata che inha ......tra cui scegliere Le nuove C4 X ed e - C4 X costituiscono una gamma semplice ine sono ...con la carrozzeria e cerchi in lega Aeroblade da 18" in Anthra Grey (tranne per le versioni). ... L'avvertimento francese: le auto elettriche sono ecologiche solo con batterie leggere - Quattroruote.it