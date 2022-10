Francesco Guccini rompe la promessa e torna a cantare | in arrivo un nuovo album

Il cantautore dopo 'L'ultima Thule' del 2012 aveva dato l'addio allo studio di registrazione e ai concerti. Il 18 novembre uscirà 'Canzoni da ..."Radici" diè stato pubblicato cinquant'anni fa, nell'ottobre del 1972. 1972: RADICI Tracklist: Radici La locomotiva Piccola città Incontro Canzone dei dodici mesi Canzone della bambina ...Il prossimo novembre Francesco Guccini, noto cantautore toscano, pubblicherà un nuovo album per la gioia dei suoi fan.Pavana (askanews) – Francesco Guccini torna a cantare e lo fa con l’album Canzoni da intorto. A dieci anni di distanza dall’ultimo album in studio, in uscita il 18 novembre 2022 per BMG esclusivamente ...