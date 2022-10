Francesco Giambrone è il nuovo Presidente dell’Agis

(Di venerdì 14 ottobre 2022) , Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, eletto, per acclamazione, nella recente assemblea tenutasi nelle sede di Roma. Classe 1957,Anfols, Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche, ed attuale sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma,succede nell’incarico a Carlo Fontana. Nel corso dell’assemblea sono stati eletti i nuovi vicepresidenti Marco Parri (Federvivo) e Mario Lorini (Anec) nonché nominati i componenti dell’Ufficio di Presidenza tra cui, riconfermato nell’incarico, c’è Luigi Grispello (Unione Agis della Campania) in rappresentanza delle Unioni Territoriali. Figura di spicco nel panorama delle attività cinematografiche e teatrali, l’avvocato Grispello ricopre da tempo diversi incarichi di ...

