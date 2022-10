Forza Italia voterà Fontana Tajani sul presidente della Camera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo le fibrillazioni del primo giorno di legislatura al Senato, le forze in campo si ricompattano e fanno le proprie dichiarazioni di intenti prima di votare il nuovosembra tornare nei ranghi. Ad assicurarlo è il coordinatore Antonioche è anche in corsa per diventare ministro degli esteri nel futuro governo Meloni. «Lorenzocomedei deputati», scrive su Twitter Antonio. Ma fanno le loro dichiarazioni di voto anche le opposizioni. Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha proposto ai deputati dem di votare il nome di Maria Cecilia ...

Polemiche sul candidato della Lega, Lorenzo Fontana. Ma daarriva il sì di Tajani. Dalle 10:30 il ...14 minuti fa Tajani: "voterà Fontana come Presidente della Camera" 'voterà Lorenzo Fontana come Presidente della Camera dei deputati'. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, ...Dopo le fibrillazioni del primo giorno di legislatura al Senato, le forze in campo si ricompattano e fanno le proprie dichiarazioni di intenti prima ...Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votano e quelli che si sono astenuti e se mi consentite quelli che mi hanno votato pur non facendo parte della maggioranza ...