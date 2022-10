Forza Italia chiede un chiarimento a Lega e Fratelli d' Italia

RaiNews

Oggi si vota per la presidenza della Camera, dopo l'elezione - ieri - di Ignazio La Russa al Senato avvenuta con il sostegno dell'opposizione. Dasolo due voti, quelli di Elisabetta Casellati e Silvio Berlusconi . "Un comportamento grave" per il Pd; "Non siamo stati noi", ha dichiarato Matteo Renzi . Berlusconi: "È stato votato dal ...Oggi si vota per la presidenza della Camera, dopo l'elezione di La Russa al Senato avvenuta con il sostegno dell'opposizione. Dasolo due voti, di Casellati e Berlusconi. "Un comportamento grave" per il Pd; "Non siamo stati noi", ha dichiarato Renzi. Berlusconi: "E' stato votato dal Terzo polo", che nega. Polemiche ... La Russa presidente del Senato anche senza Forza Italia. Fumata nera alla Camera - Oggi il voto per il presidente della Camera, Forza Italia spaccata - Oggi il voto per il presidente della Camera, Forza Italia spaccata