“Formidabile Boccioni” - Sbarca su ITsART il documentario sul visionario artista futurista

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) - 14 ottobre 2022 – Centoquarant'anni fa, il 19 ottobre 1882, nasceva in Italia Umbertogeniale, inquieto, primo attore del Futurismo, dedicò la sua vita a inventare un nuovo linguaggio, contemporaneo per esprimere la modernità in pittura e in scultura. In questa occasione dal 19 ottobre sarà disponibile in esclusiva su(al link https://bit.ly/3e8zMLI ) ilinedito dal titolo “” di Eleonora Zamparutti e Piero Muscarà con la regia di Franco Rado, un'opera prodotta da ARTE.it Originals in collaborazione cone Rai Cultura. Scrittore, giornalista, illustratore, Umbertodiventa infine pittore seguendo un percorso non convenzionale. Era figlio del suo tempo, un'Italia ...