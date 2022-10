Fontana presidente della Camera | il gelo dell’opposizione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOpposizione gelida durante il discorso di Lorenzo, neo. Un distacco per certi versi maggiore di quello registrato al Senato al momento dell’insediamento di Ignazio La Russa. I deputati sono rimasti per lo più immobili sin dal momentoproclamazione, quando solo dai banchi del Terzo Polo si è sollevato qualche applauso. Da Pd, con i suoi alleati, e M5S nemmeno un cenno di assenso. Anzi, a gesti diversi deputati hanno fatto capire di non essere affatto d’accordo con il neo. Per il resto del discorso gli applausi si sono ridotti davvero al minimo indispensabile, a quelli di ‘ufficio’: quandocita Sergio Mattarella e il Papa. Qualche batti mano è scappato a qualche deputato di opposizione ...