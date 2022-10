Fontana | L' Italia non deve omologarsi Garantirò le minoranze E ringrazia il Papa e Bossi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Pubblichiamo qui di seguito il discorso intergrale tenuto dal neopresidente della Camera Lorenzoal suo insediamento. È con forte gratitudine e grande commozione che mi rivolgo a voi perrvi per la fiducia espressa nei miei confronti, si aper coloro i quali hanno votato per me che per quelli che non hanno votato per me. Il Parlamento rappresenta la più alta e significativa manifestazione della rappresentanza democratica, e sarà un grande onore per me dirigerne i lavori. Desidero rivolgere un vivo e autentico saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perno della nostra Nazione e fondamentale garante della nostra Costituzione e custode dei suoi valori fondamentali, e all’intera Corte costituzionale. Desidero congratularmi con il neo eletto Presidente del Senato Ignazio La Russa, certo dei validi e proficui rapporti che ...