Fontana e La Russa? Sallusti gela la Gruber | Forse non ricordate che la Boldrini

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si parla della elezione dei presidenti della Camera e del Senato e delle tensioni all'interno del centrodestra dopo il biglietto di Silvio Berlusconi su Giorgia Meloni da Lillia Otto e mezzo su La7, nella puntata del 14 ottobre, e Alessandrospiega: "Gli italiani hanno deciso di premiare Meloni e Salvini più di Berlusconi. La decisione è stata presa democraticamente nelle urne. Dopodiché mi stupisco di chi si stupisce che la destra che vince le elezioni metta persone di destra nelle istituzioni". Prosegue il direttore di Libero: "Essere di destra non vuole dire essere dei nazisti o dei criminali. Non penso che lae Bertinotti fossero meno di parte di quanto lo sianoe La.C'è questa convinzione che vincono le destre e deve governare la sinistra". Qui l'intervento ...

Nel suo studio, il presidente della Repubblica riceverà Ignazio La(presidente del Senato) e Lorenzo(presidente della Camera), dopo un colloquio telefonico con il presidente emerito ...Sull'elezione diLetta è stato netto, "l'Italia non merita questo sfregio". Per il Nazareno, però, "stride la reazione di Conte su, considerando che era uno suo ministro di punta nel '...Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera dei deputati italiana. Veronese DOC, 42 anni, eurodeputato e poi deputato, con la Lega dalla prima ora è stato eletto, tra le proteste dell'opposizio ...Le minoranze non sanno fare opposizione. Dopo aver perso le elezioni non riescono a stare uniti neanche adesso. Tant'è che La Russa è stato eletto Presidente del Senato grazie ai voti della minoranza… ...