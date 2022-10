Fontana e La Russa | le dichiarazioni più inquietanti

...permesso l'elezione di Ignazio Laalla presidenza del Senato . Dopo settimane di totonomi le prime due caselle sono state sistemate con l'elezione del vicesegretario leghista Lorenzo...Anche quandosaluta il neo presidente del Senato Ignazio Laa battere le mani è solo e sempre il centrodestra. Al termine del primo discorso ufficiale, poi, l'opposizione tutta, Pd, M5s ...Le due Federazioni apprezzano gli interventi in occasione dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato e ricordano al nuovo Esecutivo “le tante istanze quotidiane che ancora non hanno trovato adegu ...Nelle 11 schede nulle per l'elezione del presidente della Camera non era riportato il nome del leghista Lorenzo, ma quello di un altro esponente del ...