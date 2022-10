Fontana è il nuovo Presidente della Camera dei deputati

Leggi su freeskipper

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il centrodestra ha votato in maniera compatta il vicesegretarioLega, Lorenzo, come terza caricaRepubblica. Invece le opposizioni sono andate in ordine sparso sul nome di bandiera: Partito democratico, Verdi-Sinistra italiana e +Europa hanno votato Maria Cecilia Guerra; il Movimento 5 Stelle ha sostenuto Cafiero de Raho; Azione e Italia Viva hanno