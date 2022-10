Foggia | estorsioni | armi ed altro | nove arresti Guardia di finanza

FoggiaToday

In un territorio come quello della provincia di, sempre più al centro delle cronache per notizie su violenza, criminalità, mafia, usura,, devianza (13 omicidi dall'inizio dell'anno)...... dellee del riciclaggio di denaro in attività commerciali. La Mafia Garganica Per ...del Gargano da sempre crocevia delle strategie operative dei sodalizi di tutta la provincia di. ... Estorsioni ai commercianti di Foggia: in manette 9 soggetti vicini alla 'Società' FOGGIA, 14/10/2022 - I finanzieri del Gruppo di Foggia, in collaborazione con il Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata di Bari ...Quattro indagati sono finiti in carcere, gli altri sono ai domiciliari. Eseguite anche 11 perquisizioni nel rione Candelaro, nel palazzo ex Onpi ed in altri quartieri della città.