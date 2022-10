Fmi | “Rischi per l’Italia ridotti grazie a politica di diversificazione dei fornitori di gas” Prospettive Ue “si fanno cupe”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) In Italia iper l’approvvigionamento energetico “sono fortementealla forte risposta da parte delle politiche adottate, in particolare l’aumento delle forniture di gas” ottenuto differenziando gli approvvigionamenti in risposta alle strozzature dalla Russia. Lo ha detto oggi Alfred Kammer, direttore del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, durante un briefing sull’economia europea. Ciò che serve ora è “un pacchetto di misure mirate ed efficienti, anche trovando compensazioni per finanziarlo” sotto forma di tagli di spesa inefficiente. Allo stesso tempo deve continuare ad esserci “un segnale di prezzo in modo che la domanda di gas sia compressa”. Da febbraio ad oggiha ridotto la quota di gas importato dalla Russia dal 40 al 10% del totale...

Agenzia ANSA

