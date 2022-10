TGLA7

- 'Servono politiche economiche che tengano conto di minore crescita e aumento dei tassi', dice il Fondo, ma nessun grande rischio per l'approvvigionamento di gas, grazie a tempestiva diversificazione ...La numero 2Gita Gopinath indica che la risposta alle pressioni al deprezzamento delle valute rispetto al dollaro 'richiede un focus sui fattori trainanti della variazione del tasso di cambio e ... Fmi, messaggio all'Italia: serve sforzo ambizioso per ridurre debito, nuovo governo agisca nel solco di Draghi "Servono politiche economiche che tengano conto di minore crescita e aumento dei tassi", dice il Fondo, ma nessun grande rischio per l'approvvigionamento di gas, grazie a tempestiva diversificazione d ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 14 ott - In questi giorni il Fondo monetario ha proposto un'analisi preoccupata dei movimenti valutari attuali: 'Possono aumentare le tensioni transfrontali ...