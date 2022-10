Firenze Post

... Zenith) 16 marzo 2023 " Bologna, Italia " Unipol Arena SOLD OUT 17 marzo 2023 " Bologna, Italia " Unipol Arena NEW DATE 20 marzo 2023 ", Italia " NelsonForum SOLD OUT 21 marzo 2023 "...... il giorno successivo alForum di. Il gruppo andrà poi in scena il 3 novembre alla Kioene Arena di Padova e infine il 4 novembre al Mediolanum Forum di Assago, nell'hinterland ... Firenze: al Mandela Forum i «Carmina Burana» di Orff con l’Orchestra della Toscana, gratis La serata, a ingresso libero e offerta libera, ha l'obiettivo primario di raccogliere fondi per donare un pasto caldo a chi ne ha bisogno La serata, a ingresso libero e offerta libera, ha l'obiettivo ...FIRENZE MANDELA FORUM 6 OTTOBRE 2022 (SOLD OUT). TORINO PALA ALPITOUR 9 OTTOBRE 2022 (SOLD OUT). (MI-LORENTEGGIO.COM – LE ULTIME NOTIZIE DI CRONACA, POLITICA, ANNUNCI, SPORT, FOTO E VIDEO DI MILANO E ...